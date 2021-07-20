الهجرة : لا إصابات بين الجالية المصرية بكندا جراء حادث حريق كنيسة مارجرجس

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا يوجد أى إصابات بين الجالية المصرية بكندا جراء حريق بكنيسة مارجرجس، وأن التحقيقات مازالت جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة نبيلة مكرم تواصلت مع رموز الجالية المصرية فى كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع الحريق بكنيسة مارجرجس بكندا، وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أى إصابات بينهم جراء الحادث. وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة ما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

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