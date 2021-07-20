الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لقيادات الدولة

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المستشار الوزير مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتقديم التهانى بعيد الأضحى المبارك، وكذلك قدم التهنئة لجميع القيادات الأمنية والتشريعية والتنفيذية بالمحافظة.





وزار أيضًا الأنبا عمانوئيل جميع القيادات بمحافظة قنا، وأسوان، والبحر الأحمر، وعلى رأسهم أشرف الدودى، محافظ قنا، وأشرف عطية، محافظ أسوان، وعمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لتقديم التهانى وأطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على الجميع. وبهذه المناسبة السعيدة، توجه باسمى آيات المحبة والأخوة، مقدمًا أطيب التهانى القلبية لأشقاء الوطن الحبيب، ولعموم المسلمين، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع.

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