رئيس الأسقفية لمطران الكاثوليك بالمنيا: يجمعنا العمل الروحى والخدمى

وأعرب المطران سامى، عن سعادته بالتعاون والروح الأخوية التى تجمع الكنيسة الأسقفية بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر، مؤكدًا أن الكنيستين أعضاء معًا فى مجلس كنائس مصر ويشتركان فى الكثير من الأنشطة.
رئيس الأساقفة لفت إلى مشاركة الكنيسة الكاثوليكية الفعالة فى مشروع معًا من أجل تنمية مصر الذى ترعاه الكنيسة الأسقفية متمنيًا استمرار روح الإخوة بين الكنيستين لأن الكنائس جميعها أعضاء فى جسد المسيح الواحد.
وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تشترك فى الكثير من الأنشطة الرعوية والروحية مع الكنيسة الكاثوليكية فى جميع دول إقليم الإسكندرية خاصة فى الجزائر وليبيا مضيفًا: شهدت تلك المحبة حين كنت أخدم كمطران لشمال إفريقيا.
من جانبه قدم الأنبا باسيليوس التهنئة للمطران سامى على تنصيبه رئيسًا لأساقفة الكنيسة الأسقفية فى مصر، مؤكدًا رغبته فى المساهمة فى العمل الروحى والخدمى مع الكنيسة الأسقفية.
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