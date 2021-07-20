/641452/المالية-نستهدف-تنفيذ-20-مبادرة-رئاسية-لتخفيف-العبء-عن-أهالي-الريف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مشروع «حياة كريمة» تنفيذ 20 مبادرة رئاسية تُسهم في تخفيف الأعباء عن أهالينا بالريف، إضافة إلى رفع كفاءة 25٪ من المدارس الحالية.

إنشاء 14 ألف فصل جديد

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء 14 ألف فصل جديد للحد من الكثافة الطلابية، وتطوير أكثر من 120 ألف منزل، خلال المرحلة الأولى، وإتاحة 1.5 مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تعزيز جهود الشمول المالي بالقرى.

وأوضح وزير المالية، أنَّه يتم تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى في وقت واحد بسواعد وشركات وخامات مصرية، بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعة الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلي، على النحو الذي يُساعد في تحريك عملية الاقتصاد، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية