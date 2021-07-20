/641450/البنك-الزراعي-المصري-ما-هي-الأوراق-المطلوبة-لربط-ودائع

يسأل المواطنون وعملاء البنك الزراعي المصري عن الأوراق المطلوبة لربط ودائع البنك الزراعي المصري وذلك لأن عملاء البنك الزراعي المصري يحتاجون لخدمات كثيرة في الودائع .

دوت الخليج الأوراق المطلوبة لربط ودائع البنك الزراعي المصري بطاقة رقم قومي - جواز سفر للأجانب المقيمين. البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة. نموذج التوقيعات الخاص بالعميل. مزايا وتفاصيل ودائع البنك الزراعي المصري في حالة الاسترداد يتم إعادة احتساب العائد وفقا للمدة الفعلية للوديعة. الحد الأدنى لربط الوديعة يبدأ من 100 جنيه. يمكن الاستعلام عن قيمة العائد قبل إصدار الوديعة. يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات التمانية بضمان الوديعة بإجراءات وعوائد ميسرة. تمنحك عائدا دوريا حسب اختيار العميل لدورية الصرف ونوع الوديعة.

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