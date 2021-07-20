انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم للاجهزة والأدوات المنزلية من 22 حتي 24 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين عيد الأضحى المميزة، التي حققت نجاحاً مبهراً في هذا الموسم، لاقت اهتمام شديد من المواطنين والمقيمين في مصر. حيث تشتمل على كافة المنتجات والأجهزة اللوحية والكهربائية، بعروض أسعار مبهرة، تناسب الجميع. وجدير بالذكر أنه يستطيع آي فرد الاستفادة من العروض الترويجية لرنين، في كافة الافرع التابعة لها في مصر.

عروض رنين اليوم

تتضمن عروض رنين لهذا الاسبوع منتجات وأجهزة منزلية هامة، حيث تستهدف بذلك مساعدة المقبلين على الزواج حديثاً، نظراً لظروف العالم والمنطقة العربية الاقتصادية التي تمر بها. وعليه فتسري العروض من 22 حتي 24 من الشهر الجاري، وهي؛

– مستلزمات المطبخ من؛ أطقم ثلاجة، وأطقم سكاكين، دورق مياه زجاجي.

– مختلف أنواع الحلل وبرادات الشاي.

– أطقم كبايات، وفاظات تابلوه.

وغيرها من مختلف الادوات المنزلية، والتي تتعرف عليها في مجلة العروض والتخفيضات القادمة.

مجلة عروض Raneen

تحتوي مجلة العروض على بيان بأشكال المنتجات، وبعروض أسعار لكل منتج على حده، حيث قد سعر المنتج إلي 50 جنيه مصري، بعد التخفيض.

وللمزيد يمكنك دخول رابط موقع رنين، ومتابعة تفاصيل العروض، وأنظمة التقسيط والسداد. أو الاتصال على؛ 16113.

والان يمكن مشاهدة مجلة عروض رنين اليوم، والتي تتمثل في؛