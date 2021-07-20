انت الان تتابع تفاصيل خبر إليكترونياً يُمكنك استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة والرقم القومي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور في مصر، وخطوات الاستعلام عنها، أصبح تلقي اهتمام شديد عبر شبكة الإنترنت، وذلك لمعرفة مخالفات نيابة المرور. حيث وفرت الحكومة المصرية العديد من المنصات التي تقدم الخدمات المرورية، بصورة مجانية للمواطنين مثل؛ موقع النيابة العامة، وبوابة خدمات وزارة الداخلية. وعليه نعرض شروحات استعلام المخالفات المرورية عبر كليهما، ومختلف الخدمات التي يمكن الاستفادة منها كذلك.

مخالفات المرور في مصر

تعد مصر من أكثر الدول العربية التي غلظت العقوبات المرورية، وذلك لحث المواطنين على الالتزام، ومراعاة حقوق الطرق والغير. لذلك فقد بات هناك العديد من مخالفات المرور 2021, الذين تصل عقوبتها إلي الحبس، بجانب تسجيل غرامة مالية، والتي على سبيل المثال منها؛

التحرك في اتجاه الطريق العكسي.

تعطيل حركة المرور بقصد ذلك.

تخطي الإشارة المرورية على غير المقرر لها.

وتحتوي لائحة المخالفات التي أطلقتها وزارة الداخلية ووزارة العدل، قانون المرور والعقوبات المقررة لكل مخالفة.

موقع وزارة الداخلية المصرية

تعد وزارة الداخلية المصرية، هي الجهة المختصة برصد وتوثيق مخالفات السير في مصر. وعليه فقد ذودت الوزارة بكافة الأنظمة الإلكترونية، التي تساعد على رصد وتسجيل المخالفات بسهولة، الأمر الذي يعمل على ردع المعتدين على الطرق من التعديات المرورية. ومن ضمن هذا التطوير، فقد دشنت الوزارة موقع إلكتروني مميز، يقدم العديد من الخدمات الحكومية، وتطبيق إليكتروني يقدم ذات الخدمات، والتي تكون على سبيل الحصر؛

خدمات بطاقة الرقم القومي، ووثيقة الميلاد، وشهادة الوفاة.

وثيقة زواج، وطلاق، وقيد عائلي، وفردي.

تجديد رخصة السيارة، بدل فاقد رخصة السيارة، بدل فاقد رخصة القيادة.

الاستعلام عن مخالفات المرور، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل.

خدمات المخالصات، والأدلة الجنائية، والحج، وشكاوي الأجانب، والتقديم لكلية الشرطة.

والعديد من الخدمات الحكومية الهامة، والتي يمكنك التعرف عليها، من خلال دخول رابط موقع وزارة الداخلية، كما يمكن ايضاً؛

تحميل تطبيق الوزارة لهواتف الايفون.

تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد.

وفي سياق هذا التقرير، فيكون خطوات الاستعلام على المخالفات المرورية كما يلي؛

– تسجيل الدخول لموقع الوزارة، أو التطبيق.

– النقر على دليل الخدمات.

– إختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات.

– كتابة بيانات المستعلم، والمستعلم عنه.

– ثم نقر خيار استعلام.

موقع مخالفات نيابة المرور في مصر

دشنت كذلك النيابة العامة المصرية، موقعها الالكتروني لتقديم خدماتها للمواطنين. والتي تتمثل في؛

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

تقديم التظلمات عليها.

متابعة الطلبات.

وغيرها من الخدمات المرورية الهامة، والتي تتعرف عليها من خلال دخول رابط موقع نيابة المرور، واتباع الخطوات الآتية للاستعلام؛

– نقر خيار الاستعلامات.

– كتابة بيانات المستعلم، والمستعلم عنه.

– نقر خيار استعلام.