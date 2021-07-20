الزراعة : ذبح 7.500 أضحية مجانًا للمواطنين بالمجازر فى أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد تلقى تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعده الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالى مذبوحات الأضاحى بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر التقرير أن الأضاحى التى تم ذبحها فى المجازر ذكلت الجاموس والأبقار والأغنام والماعز والجمال، وتم الذبح بالمجان.

وأضاف أن محافظة الجيزة جاءت فى المركز الأول من حيث عدد الأضاحى، تليها الإسكندرية ثم البحر الأحمر والشرقية القاهرة وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الذبح مازال مستمرًا حتى نهاية اليوم فى المجازر الحكومية، والتى تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبى للأضاحى أيضًا مجانًا، بالإضافة إلى الإشراف الطبى للتأكد من سلامة الاضحية، مما يحد من الذبح فى الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.