/641449/السحب-على-المكشوف-من-بنك-الاسكندرية-وتسهيل-بضمان-أرصدة-دائنة

بنك الإسكندرية يتيح للعملاء الاحتفاظ بمدخرات امنة واحصل على تسهيل مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتك النقدية قصيرة الاجل وذلك من مميزات بنك الاسكندرية.

دوت الخليج السحب على المكشوف من بنك الاسكندرية السحب على المكشوف من بنك الاسكندرية وذلك بتسهيل مصمم لتلبية احتياجات عميل بنك الاسكندرية النقدية قصيرة الاجل يمنح لعملاء بنك الإسكندرية أصحاب (الشهادات / الودائع / صندوق استثمار بنك الإسكندرية الثاني). تفاصيل التسهيل من بنك الاسكندرية اطلع على تفاصيل التسهيل مع خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي رصيد المديونية الحالي قيمة حد السحب مدة السداد (تاريخ المنح / تاريخ انتهاء صلاحية الحساب) تعاملات الحساب

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