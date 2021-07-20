/641447/دقت-ساعة-الجد-محاضره-واجتماع-من-شوقي-غريب-مع-لاعبو-المنتخب-الأولمبي

لم يتبق سوى ٤٨ ساعه وانطلاق مباراة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الأسباني في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في الصباح كانت محاضرة فنية واجتماع شوقي غريب مع اللاعبين والحديث عن لقاء الخميس، وكان مضمون حديث غريب للاعبين أنهم ليسوا أقل من أي فريق أوروبي وإذا كان المنتخب الأسباني بطل أوروبا فنحن أبطال افريقيا وعلينا اللعب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

سبق اجتماع شوقي غريب مع اللاعبين الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وأسبانيا واستراليا إلى جانب مصر.

فيما بمجرد وصول رباعي النادي الأهلي الي مدينة سابورو وعقب المران توجه بصحبة احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره ومحمد الشواربي عضو الاتحاد الي مركز استخراج بطاقات الاي دي للاعبين والتي كان الفريق قد استخرجها امس.

حضر الاجتماع عن المنتخب الأولمبي علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب الفريق و أيمن زين طبيب المنتخب وزغلول صيام المنسق الإعلامي،

وتم الاجتماع عبر تقنية زووم مع مسئولي المنتخبات الأربع للحديث عن كافة التفاصيل وموعد الوصول للملعب وتوقيت الإحماء وزي الفريق والاجتماع خاص باول جولتين في المجموعه اي خاص بلقاء مصر امام اسبانيا والارجنتين في لقاء اسبانيا يرتدي المنتخب المصري الزي التقليدي.

ويلعب منتخب مصر امام الارجنتين بالزي التقيدي احمر وابيضو اسود.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط