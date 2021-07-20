/641445/كيف-تصدت-الداخلية-لأزمة-كورونا-خلال-أول-أيام-عيد-الأضحى-المبارك

تحقق وزارة الداخلية نجاحًا باهرًا فى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة محكمة والتشديد على الإجراءات الاحترازية وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتكثيف الانتشار الأمني فى الشوارع والميادين العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطة الداخلية لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وشملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، بإعداد خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس ومنع التجمعات.

أيام عيد الأضحى المبارك

وانتشرت الأجهزة الأمنية فى الشوارع والميادين الرئيسية للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية؛ وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

تكثيف المرورات على الخدمات الأمنية

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.