تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بعد عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تعتمد وتعلن رسميا نهاية يوليو الجارى، تعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا.

وأوضحت التربية والتعليم ، أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، واستمرت حتى 10/7 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، شهدت إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وعقدت الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.