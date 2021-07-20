فيديو.. وزيرة التضامن: تسليم الدفعة الرابعة من المعونات العاجلة لفلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى انطلاق معونة الدعم الإغاثى العاجل الرابعة لدولة فلسطين بعد الأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التى تقدمها مصر، والتى تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين.





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