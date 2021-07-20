صور - مصر الخير تبث مباشرة ذبح الأضاحى ضمن مشروع الصكوك

جدة - نرمين السيد - وبثت مؤسسة "مصر الخير" مباشرة عمليات الذبح عبر صفحات المؤسسة على مواقع السوشيال ميديا حتى يتثنى للمتبرعين بالصكوك مشاهدة عمليات ذبح الأضاحى لحظة بلحظة عبر البث المباشر لذبح الأضاحى.

وتستمر عمليات الذبح على مدار أيام التشريق لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشهدت مؤسسة "مصر الخير" استعدادات مكثفة لبدء عمليات ذبح الأضاحى من خلال مشروع "صكوك الأضاحى"، وحجزت ما يزيد عن 60 مجزرًا لبدء عمليات ذبح الأضاحى عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، خلال الموسم الحالى، ضمن منظومة عمل صك الأضحية بالمؤسسة والتى تنفذها للعام السابع على التوالى.

وتنتشر مزارع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيوانى فى محافظات: البحيرة ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.





وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذى لبرامج مؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تستهدف من خلال مشروع "صك الأضحية" لهذا العام الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، يشترى المتبرع صك الأضحية والذى يزن 27 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، ثم يحصل من خلاله المضحى على 9 كيلو جرامات من اللحوم، فى حين يحصل المستحقون على 18 كيلو جرامًا توزع على الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات".

وأوضح أن عدد رؤوس الأضاحى هذا العام بالمؤسسة تعدت 5 آلاف رأس يجرى ذبحها فى أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك 2021.

وأضاف المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عدد المجازر الجارى ذبح الأضاحى بها يبلغ أكثر من 60 مجزرًا، مشيرا إلى أن جميع لحوم صكوك الأضحية بمؤسسة مصر الخير يتم ختمها بالختم الأحمر البلدى، لأن رؤوس العجول يتم تربيتها فى مزارع مؤسسة مصر الخير المنتشرة بعدة محافظات ويتم ذبحها ضمن منظومة صك الأضحية بعد وصول سن العجل للسن الشرعى للذبح.

وأشار إلى أن مؤسسة "مصر الخير" وفرت أكثر من 60 عربة دبابة حمولتها تصل طن ونصف الطن، فضلا عن 20 عربة جامبو حمولتها تصل 5 طن، بالإضافة إلى 30 عربة لنقل كركس الذبيحة، وذلك ضمن خطة نقل وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.