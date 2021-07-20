وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى برقية تهنئة وزير الداخلية للرئيس السيسى: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد، إن الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء حفظ الله مصر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

"يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نهدى لسيادتكم، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ المُوقر أصدق التهانى، مقرونة بأسمى الأمانى بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الوطنية علينا جميعاً ومصرنا فى تقدم وريادة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جاء بها:

بمشاعر ملؤها التوقير لشخصكم الكريم أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة التى تجسد على مر التاريخ نموذجاً لاصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن خفاقة فوق أحقاد الطامعين لنرجو لمسيرة سيادتكم المعطاءة التوفيق والسداد للوفاء بمتطلبات الحاضر وتمهيد السبيل لمستقبل أرغد للبلاد ينعم فيه الشعب المصرى العظيم بثمار التنمية والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفىء نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء تلك الذكرى الوطنية التى يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبى مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن يواصل أبطالها العطاء فى ميادين الفداء والتنمية والبناء لتبقى مصر دائماً واحة يحدوها التقدم والعزة والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

"يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لسيادتكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين المولى تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يهيئ لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الذكرى الخالدة ومصرنا فى عزة وازدهار.

وكل عام وسيادتكم بخير".