صور.. الأوقاف: بدء ذبح أضاحى مشروع الصكوك بمجزر أبو سمبل بعد صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن عملية الذبح الشرعى لأضاحى "مشروع صكوك أضاحى الأوقاف" بدأت اليوم فى مجزر أبى سنبل عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من الدكتور رمضان عبد السميع مدير مديرية أوقاف أسوان ونخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين.





وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إن مدير مديرية أوقاف أسوان الدكتور رمضان عبد السميع وفريق العمل بالمديرية يقومون بالمشاركة مع فريق الطب البيطرى، ووزارة التموين بالإشراف على عملية ذبح رؤوس أضاحى صكوك الأوقاف، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة أيضا تتابع لحظة بلحظة وبصفة مستمرة سواء فيما يتعلق بعملية الذبح التى تتم فى أبى سمبل وما يتبعها من عمليات التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد التى ستتم فى مجازر البساتين بالقاهرة ثم عملية التوزيع.



وأضاف أن شراء الأضحية والمشاركة فى مشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به بعض الجهات المسؤولة بالدولة مازال قائما أمام المضحين لأخذ الثواب العظيم وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن يقوم بشراء صكوك الأضاحى من أى جهة من الجهات التى توزع اللحوم كاملة على الفقراء، ومنها صكوك أضاحى الأوقاف له أجر عظيم، لأنه جعلها كاملة خالصة لله عز وجل بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين، إذ يقول الحق سبحانه: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".



وأشاد وزير الأوقاف بإقبال المواطنين على المشاركة والمساهمة فى مشروع صكوك أضاحى الوزارة الذى تتبناه للعام السابع على التوالى، مؤكدا أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل أكثر من 102 مليون جنيه هذا العام بزيادة تصل إلى أكثر من 22 مليون جنيه عن العام الماضى دون الثقة الغالية التى أولاها المصريين فى الوزارة وثقتهم فى مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الأوقاف أن ما حققته وزارة الأوقاف من نجاح فى مشروع صكوك الأضاحى للعام السابع على التوالى فى اكتساب ثقة المواطنين وزيادة معدلات بيع الصكوك والمساهمة فيها يؤكد بالبرهان والدليل القاطع أن مؤسسات الدولة الوطنية عندما تقدم على مشروع ما، لا تقدم عليه عبثًا، إنما عن دراسة واعية، ولأهداف وطنية ، وعندما شرعت وزارة الأوقاف المصرية فى مشروع صكوك الأضاحى إنما شرعت فيه لتحقق أكثر من هدف، أن الوزارة ستكون عند حسن ظن المضحين الذين أولوها ثقتهم فى الإنابة عنهم عند عملية توزيع لحوم الأضاحى.



جدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد ثمن فى وقت سابق المشاركة الشعبية فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، مؤكدا أن هذه المشاركة الشعبية الكبيرة أظهرت معدن الشعب المصرى الأصيل فى كرم العطاء وعظم ثقته فى مؤسسات الدولة الوطنية فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم كله فقد حقق مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضى بكثير إذ حققت المساهمة فيه وبيع الصكوك أكثر من أكثر من 98 مليون جنيه ونصف المليون بزيادة قدرها 19 مليون جنيه عن نفس التوقيت من العام الماضى، ومازال التحصيل مستمرا مما يدل أيضا على كرم هذا الشعب الأصيل وتراحم وتكافل أبنائه.