المفتى يدين تفجير مدينة الصدر العراقية: يعكس الفكر الظلامى العبثى

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، التفجير الإرهابى الذى وقع فى سوق بمدينة الصدر العراقية عبر تفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل 25 مواطنًا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين بإصابات متفرقة.





وأكد مفتى الجمهورية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامى العبثى الذى يسيطر على هذه الجماعات الإرهابية وتعطشها لمزيد من سفك دماء الأبرياء الآمنين. وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى العراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمى العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.

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