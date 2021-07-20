كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات لراحة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة انتظام العمل فى مرافق النقل والمواصلات وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كل التسهيلات للركاب.





واطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كافة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تابع وزير النقل حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وأكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولى المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالاضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد الوزير على اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التى تنقل ركابا وكذلك استمرا ر انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وتقدم وزير النقل وكل العاملين بالوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهد لاستكمال كل المشروعات التى تخدم المواطن المصرى ضمن مسيرة التقدم والازدهار التى تشهدها الدوله المصريه فى عهد الرئيس السيسى.