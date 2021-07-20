/641434/جثة-في-شوال-الحكاية-الكاملة-لمقتل-طفله-على-يد-زوجة-عمها-في-المنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد انتابت كافة أهالى مدينة اشمون بالمنوفية، بعدما اختفت الطفلة «هدى»، قبل العيد ببضعة أيام خلال ذهابها لشراء متطلبات المنزل، ليتبادر إلى أذهانهم أنها اختطفت أو تاهت فى شوارع المدينة الواسعة؛ لكنهم لم يتوقعوا أبدًا أن يعثروا على جثة الفتاة الباردة داخل «شوال» بالمنزل الذي تسكن فيه الطفلة وأسرتها لتتشح كافة بيوت المدينة بالسواد حزنًا على الطفلة المقتولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل الطفلة «هدى»

كانت بتشترى حاجة لأمها

خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية الموافق 18 يوليو 2021، كانت الفتاة صاحبة الـ8 سنوات فى طريقها إلى شراء بعض متطلبات المنزل بناء على طلب والدتها، ولكن فى طريق عودتها شاهدتها زوجة عمها وأخبرتها أن ترافقها بابتسامة مصطنعة قائلة: «تعالى متخافيش»، ولكنها لم تبالي وتوجهت إلى زوجة عمها وهي تدندن ببعض الأغاني وتمشي بخطوات بريئة نحو نهايتها المؤلمة التي أفزعت الكافة.

نيران الانتقام من أسرة الطفلة «هدى»

ذهبت الطفلة إلى زوجة عمها ولكنها لم تتخيل أنه خلال بضع ثوانِ ستتحول السيدة المبتسمة إلى وحش كاسر بعدما أعمتها نيران الانتقام من أسرة الطفلة بسبب مشاكل بين الأسرتين وستنقض على ضحيتها ولن تتركها إلا وهي جثة هامدة، وتخفيها داخل «شوال»، داخل شقة تحت الإنشاء أمام شقة أسرة الطفلة، وتذهب للبحث عن الطفلة مع أسرتها في شوارع مدينة المنوفية كأن شيئ لم يحدث.

68 ساعة مضت وكل ما جاء فى عقول أسرة الطفلة والجيران أنها مختطفة أو تائهة؛ ولكنهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث من الشقة المواجهة لشقة أسرة الطفلة؛ ليدخلوا تباعًا ويجدوا «شوال»، ملقى على الأرض بإهمال؛ ويفتحوه ليصعقوا بجثة الطفلة الباردة ممدة داخله فى حالة تعفن لتدخل والدتها فى حالة صدمة، ويصبح كافة أهالي مدينة أشمون فى حالة حداد ومتشحين بالسواد حزنًا على الطفلة.

تفاصيل الجريمة البشعة

وكان تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان الطفلة «هدى»، فى المنزل المواجهة لمنزلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وأتضح وفاة الطفلة التى تغيبت عن المنزل منذ ظهر الجمعة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون.

جثة داخل شوال

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على قاتلة الطفلة، بعدما اتهم أهلها زوجة عمها بقتلها ووضع جثتها داخل «شوال» بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين.