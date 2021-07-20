/641433/بسيلفي-مع-جمهوره-محمد-رمضان-يحتفل-بعيد-الأضحى-في-الساحل-الشمالي

حرص الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية محمد رمضان على تأدية صلاة العيد الأضحى المبارك بإحدى مساجد منتجع مارينا الساحل الشمالي، محتفلًا مع الجمهور عقب إنهاءه الفريضة.

دوت الخليج يستعرض احتفالية الفنان محمد رمضان بعيد الأضحى المبارك وسط جمهوره.

محمد رمضان وسط الجمهور في الساحل الشمالي

نشر رمضان مقطع فيديو جديد على أنغام «يا ليلة العيد» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يلتقط صور سيلفي مع جمهوره ومحبيه.

وعاد الفنان محمد رمضان ،أمس، إلي القاهرة، وأعلن عن ذلك عبر نشر صور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

عبر رمضان عن سعادته بالعودة الى أرض الوطن بعد فترة قضاها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

يذكر أن محمد رمضان أحيا مساء الجمعة حفلًا غنائيًا في أحد فنادق دبي وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة به مثل «ثابت»، «رايحين نسهر» ،«مصباح علاء الدين» وغيرهم عدد من الأغاني.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

كما أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى، وقد عرض مسلسل «موسى» خلال دراما رمضان الماضى، حيث حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه على شاشة قناة dmc.