بعد رفعه من دور العرض.. فيلم «ثانية واحدة» يُطرح على منصة شاهد في هذا الموعد

/641429/بعد-رفعه-من-دور-العرض-فيلم-ثانية-واحدة-يطرح-على-منصة-شاهد-في-هذا-الموعد

أعلنت منصة شاهد «Vip» الرقمية حصولها على حقوق عرض فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، من خلال نشرها البوستر الرسمي للعمل متضمنًا كلمة «قريبًا».

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «ثانية واحدة» على منصة شاهد الرقمية.

رفع فيلم «ثانية واحدة» من دور العرض السينمائية

قرر موزعو فيلم «ثانية واحدة» رفع الفيلم تمامًا من دور العرض بعد أن تم رفعه من بعضها منذ أيام قليلة بسبب الإيرادات الضعيفة التى كان يحققها الفيلم حيث لم يكن يتجاوز الألف جنيه فى الأيام الأخيرة فضلًا عن إتاحة أماكن جديدة للأفلام الخمس المعروضة.

بلغت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني 3 ملايين و695 ألف جنيه، يحتل بها المركز الأخير ضمن أفلام العيد من حيث الصدارة بعد أفلام "مش أنا" و«أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و"ماما حامل" و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

قصة فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

مسلسل قصر النيل لدينا الشربيني

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل «قصر النيل»، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، عبر قناة «mbc مصر» الفضائية.