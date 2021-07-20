/641424/أحمد-حجازي-إسبانيا-منتخب-قوي ولكن-نحن-أبطال-إفريقيا-ومستعدون-جيدا

تحدث أحمد حجازي مدافع المنتخب الأوليمبي، عن مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام نظيره الإسباني، في افتتاح مشوار الفريق في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حجازي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" إسبانيا منتخب قوي جدا، لكننا تأهل للاوليمبياد ونحن أبطال إفريقيا ومستعدون جيدا".

وأضاف:" لدينا هدف محدد نعمل عليها وهو تحقيق طموحات الشعب المصري في تحقيق نتائج مميزة بالاولمبياد، نمتلك قوام لدينا فريق جيد تم إعداده على مدار 4 سنوات".

وأختتم حديثة قائلا:" هناك أيضا لاعبين رائعين واستعدادنا لمدة 20 يوما".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأوليمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل؛ ويقع منتخبنا في المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويستهل المنتخب الأوليمبي مشواره في طوكيو بمواجهة نظيره الإسباني يوم 22 يوليو الجاري، ثم منتخب الأرجنتين في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وأخيرًا منتخب أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو.

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط