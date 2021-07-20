وزير التنمية المحلية يعلن الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام الجديد

وافق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على البدء في تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، والتى تتضمن 122 دورة يستفيد منها نحو 5801 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا فى 11 شهرا .

وقال اللواء محمود شعراوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الخطة التدريبية الجديدة جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال شهري مايو ويونيو في مركز سقارة مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، كما أن الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60 % حيث اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الخطة تضمنت تدريب 140 من خريجى دورات إعداد المدربين tot في 7 دورات تخصصية لمدة أسبوعين للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات

وأوضح "شعراوى" أنه تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوي على مدار 10 دورات تدريبية بواقع 18 اختبارا سيتم تنفيذها على مدار 3 أسابيع بالمركز وتستهدف 1350 مرشحا من المحافظات

ووجه اللواء محمود شعراوى، السادة المحافظين بتكليف القيادات المكلفة بإدارة ملف التدريب وبناء القدرات بالمحافظة بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة حتى مستوى القرية واتاحتها على البوابة الإلكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماع الفيسبوك ، لاستهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات من رئيس مركز وحى ومدينة وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية وجميع الإدارات والقطاعات المستهدف

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 203

وشدد اللواء محمود شعراوى، على أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظا

وكشف اللواء محمود شعراوى، عن الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الحالية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية giz واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد vng إنترناشيونا

وأضاف "شعراوى"، أنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للحفاظ على المتدربين والمدربين، مضيفاً أنه سيتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقي

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة أن تشمل الترشيحات فى البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين واللغة الإنجليزية وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين tot والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية gis وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكا

وأضاف شعراوى، أن الخطة التدريبية سوف تستهدف عددا من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العام

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي سيتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.ة.ن. .ة.ل.ت.0.ة. . . .مات والعمل بالمحليات.