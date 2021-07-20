الأنبا توما حبيب يقدم التهنئة لمحافظ سوهاج بالعيد

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صباح اليوم، طارق الفقى محافظ سوهاج لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - زار الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صباح اليوم، طارق الفقى محافظ سوهاج لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. جاء ذلك ضمن وفد يضم مطارنة الكنائس بسوهاج، رافقه خلال الزيارة القمص مرقس عدلى سكرتير عام المطرنية.

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