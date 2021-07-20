سعفان: حظر إصدار تصريح العمل بالأردن لمن لم يتلق أول جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، يكشف عن صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردنى يحظر اصدار أى تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأى شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية. ودعا الملحق العمالى طلعت السيد، جميع العمال المصريين لتلقى الجرعة الأولى على الأقل، وذلك لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخصوصا فى ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.

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