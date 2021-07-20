/641419/العيد-فرحة-الداخلية-تسمح-بزيارات-استثنائية-لنزلاء-السجون

سمح قطاع السجون بوزارة الداخلية، بزياراتين استثنائيتين لنزلاء السجون؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بدءً من 19 يوليو حتى يوم 8 أغسطس المقبل، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارات استثنائية لنزلاء السجون

خطة وزارة الداخلية

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفي في سياق بدأت كافة قطاعات وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مستوى الجمهورية فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية مكثفة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة.