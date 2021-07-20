/641418/عمرو-دياب-يتصدر-تريند-تويتر-بعد-طرح-برومو-أحلى-ونص

تصدر هاشتاج «أحلى ونص» أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذي تصدر هو الآخر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح برومو أغنية «أحلى ونص» للهضبة عمرو دياب.

أغنية «أحلى ونص»

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة «أحلى ونص» والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يطرح أغنية «اتقل»

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي «اتقل» من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب. وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح أغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل».