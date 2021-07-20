عقب صلاة العيد.. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة الفنون بالعلمين الجديدة«صور»

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/641412/عقب-صلاة-العيد-الرئيس-السيسي-يتابع-الموقف-التنفيذي-والإنشائي-لمدينة-الفنون-بالعلمين-الجديدةصور
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العيد، الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة.
الرئيس يتابع الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة الفنون بالعلمين الجديدة
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي استمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون، التي تعتبر متنفسا ترفيهيا ثقافيا لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة 260 فدانا، تضم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض.
كما تضم أيضا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة؛ للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.
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