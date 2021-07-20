«الاتصالات» تعقد ورشة عمل لمديرى وحدات التحول الرقمى بالوزارات

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بالقاهرة ورشة عمل لمديرى هذه الوحدات لمناقشة دليل إجراءات العمل بها بما يساهم فى تحقيق التميز التشغيلى وضمان استدامة أعمال التحول الرقمى.





جاء ذلك فى ضوء إطلاق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى لبناء قدرات العاملين بها فى كل جهات الدولة.

وتهدف ورشة العمل إلى تكوين رؤية متكاملة للخروج بدليل واضح ومحدد وأمثل لإجراءات العمل بالوحدات من خلال دراسة إجراءات العمل داخلها، واستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بها، وتوضيح الأدلة الإجرائية للعمليات التشغيلية، إذ حضر فعاليات الورشة ممثلى 19 وزارة وجهة منتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة الى ممثلين عن قطاعات التطوير المؤسسى، والبنية المعلوماتية، والبنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى كلمتها خلال افتتاح الورشة، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى ان انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان حقيقى للجمهورية الجديدة، لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى، لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق، من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة، موضحة أن تقديم الدعم الفنى اللازم لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى هى اختصاص ومهمة أصيلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019.

وقد وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتقديم الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كأولوية من خلال عدد من الاجراءات ومنها بناء هيكل تشغيلى للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية واطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمى، واعداد دليل إجراءات العمل بها.