الأوقاف: لم نرصد أى مخالفات خلال صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - شهد عدد من المحافظين ونوابهم، اليوم، الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى بعواصم المحافظات، وفق الضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أى مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس وعى رواد المساجد ووعى الشعب المصرى بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية. وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف فى تطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية وعلامات التباعد بالمساجد حفاظًا على المصلين.

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