الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمدينة الفنون فى "العلمين الجديدة" (صور)

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة العيد اليوم، الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بمدينة الفنون فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفسًا ترفيهيًا ثقافيًا لمدينة العلمين والساحل الشمالي علي مساحة 260 فدانا.
وتضم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض.
كما تضم أيضا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، ذلك بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.
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