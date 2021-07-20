رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الاضحي

أرسل الدكتور عيسى اسكندر، مدير المرصد المتوسطى للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد اوريسبيس ورئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا برقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والى وفضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر و الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية هنأ فيها الشعب المصري والامة العربية والاسلامية بعيد الاضحى المبارك .

وأعرب اسكندر عن امنياته الطيبة بأن يعيده الله على جميع أبناء الشعب المصري بالخير والأمن والسلام ، وأن ينعم هذا الشعب العظيم بثمار ثورته المجيدة ثورة ٣٠ يونيو ولنعلم جميعاً أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايته من الشر وأهله .

واضاف اسكندر ان الشعب المصرى محاطاً بعناية الله تعالى ورعايته، وتحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يجعل الله مصر دولة العدل والمساواة.