جدة - نرمين السيد - زار محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم الثلاثاء، دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة، لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم فرحة العيد، إذ وزع الهدايا ولحوم الأضاحى عليهم.





واطمأن محافظ القاهرة، خلال الزيارة، على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام، مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم فى المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التى ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى، لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة.

وتضم "دار الهنا" 83 طالبا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، و5 طلاب بالتعليم الجامعى، وتحرص الدار على المشاركة فى جميع الأنشطة التى تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم فى المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية، كما تسهم فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة يوزع هدايا ولحوم أضاحى على دار أيتام بمصر القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.