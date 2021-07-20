للتهنئة بالعيد.. وفد كنسى يزور السفير المصرى فى لاهاى

جدة - نرمين السيد - زار، أمس الإثنين، وفد من الكنيسة القبطية يتقدمه الأنبا أرسانى، ويضم القمص يسى ميساك، والقمص انجيلوس ميخائيل والقس متاؤوس بشارة، وماريوت سلامة السفير المصرى فى لاهاى حاتم عبد القادر لتقديم التهنئة بعيد الأضحى.





وشهد اللقاء أحاديث ودية ومناقشات حول بعض الأوضاع السياسية فى مصر والعالم. كما تم تقديم اقتراح بعقد لقاء للسفير مع أبناء الجالية من الجيل الثانى، وهو ما وافق عليه على أن يتم تحديد موعده مع الموسم الدراسى الجديد.

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