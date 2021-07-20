الرئاسة تنشر صور الرئيس السيسى خلال صلاة العيد فى العلمين الجديدة



جدة - نرمين السيد - وشارك فى أداء صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة.

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