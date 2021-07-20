القوى العاملة: تعيين 885  شابا منهم 52 من ذوى القدرات الخاصة بالإسماعيلية

تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضى، استخرجت المديرية 758 شهادة قياس مستوى المهارة، و881 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وتم تحويل 22 منها للقضاء، و8 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4.300 عامل غير منتظم.
وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 309 منشآت بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 16 محضرا، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وتحرير 11 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تابعت 102 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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