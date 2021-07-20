الزراعة: تقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الرى

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة ستقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الرى الحديثة.





أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة ستقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الرى الحديثة.

وقال إبراهيم فى تصريحات اليوم إن برنامج التمويل يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة فى رى الأراضى الزراعية، بما يسهم فى سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، فى ظل تحدى المياه الذى نعيشه حاليا.

وأضاف أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى جار الانتهاء منها حاليا فى حوالى مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون فى الأراضى القديمة وجار إطلاقها مع وزارة الرى فى محافظتى بنى سويف والقليوبية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أن تطوير منظومة الرى يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة فى التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.

وأشار إلى أن فوائد منظومة الرى الحديث تتمثل أيضا فى ترشيد استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التى تنمو أثناء عملية الرى بالأساليب القديمة، كما تسهم فى زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة مؤكدا أهمية الدور الإعلامى فى توعية المزارعين بضرورة الاشتراك فى المنظومة الجديدة والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة.

وأكد إبراهيم أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتابع يوميا تطورت ومستجدات المشروع مع فريق عمل منظومة تحديث الرى بالوزارة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتى الزراعة والرى، والبنك الزراعى فى هذا الشأن، مشيرا إلى جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا الرى الحديث وصناعة مستلزماتها محليا، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة وكبيرة أمام الشركات المصرية للعمل فى هذا المجال.