/641408/انتشار-أمنى-مكثف-لتأمين-المواطنين-خلال-أول-أيام-عيد-الأضحى

انتشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الساعات الأولى صباح أول يوم عيد الأضحى المبارك، في الشوارع والميادين الرئيسية للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأمين المواطنين خلال أول يوم عيد الأضحى المبارك

الانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية؛ وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

تكثيف المرورات على الخدمات الأمنية

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

هذا وقد أعدت الوزارة خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19 ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.