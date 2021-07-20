/641407/كريم-بنزيما-يهنئ-المسلمين-بعيد-الأضحي-صور

ونشر بنزيما عبر حاسبه الرسمي على "فيس بوك " وهو يرتدي الزي العربي: "عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قدم كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب فرنسا ، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيما بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.

لكن بنزيمة سجل ثنائية غيرت كل شيء في المباراة ليأتي من بعده نجم وسط مانشستر يونايتد المشاغب، بوجبا ، ليسجل أحد أجمل أهداف يورو 2020، حين قرر إطلاق تسديدة مقوسة من حوالي 25 ياردة عانقت المقص الأيسر للحارس زومر الذي قفز عليها دون جدوى لتصبح النتيجة 1/3.

ورغم العودة الرائعة للديوك الفرنسية في أجواء المباراة بثلاثة أهداف متتالية، تمكن منتخب الساعات السويسرية من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين في توقيت مثالي حملا إمضاء سيفيروفيتش وجافرانوفيتش في الدقيقتين 81 و90.

تشكيل فرنسا

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كيمبيبي ، لينجليه ، فاران.

خط الوسط: رابيو ، كانتي ، بوجبا ، بافارد.

خط الهجوم: جريزمان ، مبابي ، بنزيما.

تشكيل منتخب سويسرا

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – شيردان شاكيري – جارنيت شاكا – ستيفين زوبير.

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو.