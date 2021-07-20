جدة - نرمين السيد - أدى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه محمود السوقية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.





وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ فودة مواطنى المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصرى متمنيا السلامة والأمن داعيا الله أن يحفظ مصر، كما التقى بعدد من عمال النظافة بعد أداء الصلاة ووزع عليهم عيدية العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- بعد الصلاة.. عيدية محافظ جنوب سيناء لعمال النظافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.