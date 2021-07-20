- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان لدار رعاية البنين، إذ قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضا الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات، ووزع عليهم العيدية وبعض الهدايا ولعب الأطفال، وذلك بمرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية.
وأكد أشرف عطية حرص المحافظة لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، وأيضا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية.
وعقب ذلك وزع أشرف عطية العيدية على الأطفال خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 200 ألف جنيه.. عيدية محافظ أسوان لدارى رعاية البنين والبنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.