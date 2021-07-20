صفقة سوبر تقترب من الزمالك ..«بديل» ساسى

ما زالت محاولات مسئولي اللجنة على إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مستمرة في أكثر من اتجاه للتعاقد مع صفقات متميزة للعب في منطقة وسط الملعب في أعقاب رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي.

ويرصد دوت الخليج ابرز المرشحين:

الإيفواري سيرجي أكا لاعب فريق الجونة، حيث إن عقده مع النادي الساحلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍي في الوقت الراهن دون العودة إلى إدارة ناديه، وهو ما يتفق مع سياسة مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع اللاعبين "مجانا" على أن يتم الاكتفاء بدفع الراتب السنوي فقط في ظل أزمات النادي الراهنة.

شرطان لإتمام صفقة سيرجي أكا

ويبقى أمران فقط أمام إتمام صفقة انتقال سيرجي أكا للفريق الأبيض، الأول وهو موافقة واقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك، لكي لا يتم التعاقد مع اللاعب ومن ثم يتم تجميده على دكة البدلاء بحجة عدم رغبته في التعاقد معه، أما الأمر الثاني فيتمثل في الراتب السنوي للاعب، والذي يتمسك بالحصول على مليون دولار سنويا في حين توقف عرض الزمالك عند 700 ألف دولار، ما يعني أن 300 ألف دولار فقط ستكون كفيلة بحسم وجهة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.