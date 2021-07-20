مشوارك سعيد | سيولة مرورية بشوارع العاصمة تزامنًا مع أول يوم عيد الأضحي المبارك

/641403/مشوارك-سعيد--سيولة-مرورية-بشوارع-العاصمة-تزامنا-مع-أول-يوم-عيد-الأضحي-المبارك

انتظمت حركة السير بالطرق والشوارع الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى صباح أول يوم عيد الأضحي المبارك، وسط تواجد لرجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

انتشار الخدمات المرورية

وشهدت حركة السيارات سيولة مرورية، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق.

سيولة مرورية بالشوارع

كما انسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكورنيش النيل في الاتجاهين.

انتشار جال الأمن لتأمين المواطنين

كما تميزت حركة المرور بالسيولة، بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

غرفة عمليات الغدارة العامة للمرور

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وتهيب الإدارة العامة للمرور ، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور ، بالمواطنين مرتادي الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين .