/641402/عبد-الغنى-لاعب-الزمالك-يذبح-الأضحية-ويهنئ-المصريين-بعيد-الأضحى

حرص محمد عبد الغنى نجم نادى الزمالك على نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام أثناء قيامه بذبح الأضحية احتفالا بعيد الاضحى المبارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق قائلا: "كل عام وأنتم بخير..عيد سعيد عليكم".

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل مران الفريق اليوم الإثنين إلى الصالة المغطاة بالنادي بدلا من ملعب نادي الترسانة.

وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادي، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة

موعد مباراة الزمالك

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

يستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.