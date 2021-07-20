صور.. محافظ الغربية يحتفل بالعيد مع الأيتام والمسنين

جدة - نرمين السيد - احتفل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بعيد الأضحى المبارك، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين "كبار بلا مأوى"، ودار الرسالة لرعاية المسنات، ودار إقامة أطفال بلا مأوى.





رافق المحافظ خلال الزيارات أمانى النادرى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وحسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود، رئيس حى أول طنطا.

وحرص محافظ الغربية على تهنئة جميع النزلاء، وتقديم الهدايا العينية والمادية لهم، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم فى أول أيام العيد، كما حرص على الجلوس مع النزلاء واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التى يحتاج إليها النزلاء وخصوصا الأطفال، موجها بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.



وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية ومداعبة الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه عقب تقديم فقرات من الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، معربا عن سعادته البالغة لوجوده فى مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم فى مثل هذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن رعاية الأيتام وإعطاءهم حقوقهم كاملة بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعى ويضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه.



وفى نهاية الزيارة قدمت جمعية رسالة الخيرية درع الجمعية لمحافظ الغربية، لتعاونه الدائم ودعمه لمشروع أطفال بلا مأوى.