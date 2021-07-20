عيّد وانت متطمن.. انتشار أمنى لتأمين احتفالات العيد

جدة - نرمين السيد - شهدت الشوارع اليوم، الثلاثاء، والذى يوافق أول أيا عيد الأضحى، انتشارا أمنيا مكثفا على مستوى الجمهورية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وخلق أجواء آمنة فى الشوارع.





وشددت أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور. كما حرصت على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور، وتكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين. كما شهدت أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية انتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

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