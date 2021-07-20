محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد ويتابع إصلاح خط الصرف الصحى بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - وعقب أدائه صلاة العيد، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وأن غرفة العمليات المركزية التى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والمديريات، لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة.

وتابع أحمد راشد، أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى وتطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع رومانى من شارع الدكتور فؤاد بحى العمرانية، حيث جرى إنشاء وتركيب "بدالة" لحين الانتهاء من استبدال الخط بالكامل فى موعد غايته 24 ساعة.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق بصورة شرعية وعدم التعدى على الشبكات، كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب الوصلات المنزليه بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات.

وشدد "راشد" على رئيس حى العمرانية، بضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد ومنع الأسواق العشوائية بالشارع، استجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.

رافق المحافظ خلال جولته، علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحمد نور الدين رئيس حى العمرانية.