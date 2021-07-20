طقس أول أيام العيد: حار بالقاهرة الكبرى.. شديد الحرارة جنوبا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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