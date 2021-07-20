محافظ الجيزة يطمئن على أعمال تطوير نفق أبو زراع فى العمرانية

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، جولة ميدانية للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءة لـ نفق أبو زارع بـ حى العمرانية، والتى شملت الانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحى التى يعانى منها النفق، كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية برفع المخلفات ونواتج التطهير بداخل النفق ومحيطه.





وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال طلاء جدران النفق، وتجريد وتمهيد للطريق ورفع مستوى الإنارة به وتخصيص دوريات نظافه يومية للتأكد من عدم وجود مخلفات به، للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة، موجهاً رئيس حى العمرانية بالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إزالة العوائق التى تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بذلك القطاع لإستيعاب كافة الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة. وشدد محافظ الجيزة كذلك، على تنفيذ أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى وتطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع رومانى من شارع الدكتور فؤاد بحى العمرانية حيث تم إنشاء وتركيب بدالة لحين الإنتهاء من استبدال الخط بالكامل فى موعد غايته 24 ساعة. رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

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