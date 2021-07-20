الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأأضحى المبارك، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى - مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. طقس أول أيام العيد وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الاسكندرية 32 24 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 34 24 مطروح 31 24 السلوم 31 23 سيوة 38 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 26 الاسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 37 20 نويبع 40 29 طابا 37 24 كاترين 33 21 الطور 37 25 شرم الشيخ 42 30 الغردقة 42 30 مرسى علم 41 27 الفيوم 38 24 بنى سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 27 أسوان 44 28 إدفو 44 29 أبوسمبل 44 29 الوادى الجديد 43 27 حلايب 36 28 شلاتين 39 27

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